Джулия Робертс сдала тест ДНК и узнала свою настоящую фамилию

Джулия Робертс приняла участие в проекте Ancestory «В поисках корней» и узнала, что ее настоящей фамилией может быть вовсе не Робертс, пишет MailOnline.

Как рассказал профессор Генри Луис Гейтс — младший, по данным архивов графства Джорджия стало известно, что в 1850-х годах прапрабабушка Джулии Рода вышла замуж за человека по имени Уиллис Робертс. Актриса носит его фамилию. Но мужчина умер в 1864 году, более чем за десять лет до того, как Рода родила прадеда Джулии, Джона.

Подробнее о том, что произошло и какая все-таки фамилия у Джулии, вы можете узнать в нашем дзен-канале.