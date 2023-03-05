В Петербурге отыскали укравшего из церкви Евангелие

Сотрудники полиции Петербурга задержали злоумышленника, совершившего кражу из церкви в Петроградском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Все случилось 3 марта. Тогда некий мужчина из храма по Константиновскому проспекту решил стащить киотный крест и «Евангелие». В совокупности ущерб достиг суммы около 400 тысяч рублей. Следствие также уже завело уголовное дело по статье о краже.
На следующий день его нашли в комнате гостиницы на проспекте Энгельса Выборгского района города. Это оказался судимый неработающий 39-летний житель Ленинградской области. Все похищенное он сдал в ломбард за 500 рублей.