Женщины поведут: где в России женщины впервые управляют поездами

Россиянки постепенно осваивают новые профессии, ранее считавшиеся «мужскими». Сегодня на просторах сети ходит информация о двух таких женщинах: первой машинистке пассажирского поезда дальнего следования и заканчивающей обучение машинистке состава петербургской подземки.

Женщины, сидящие за рулем автобусов, троллейбусов или трамваев – не редкость для Санкт-Петербурга. То же можно сказать и о таксистках. Однако среди машинистов дальнего следования россиянок еще не было, а до 1 января 2021 года это и вовсе не разрешалось. Первой из них стала Оксана Соколова, 6 марта отправившаяся в первый самостоятельный рейс, пишет «Табло СМИ».

Отмечается, что новоявленная машинистка будет работать на Свердловской железной дороге. Соответствующее удостоверение она получила в январе 2023 года. Теперь ее ждет полноценная работа в статусе водителя поезда.