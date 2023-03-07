Машины победили: в России снимут сериал по сценарию от ИИ

На российском телеканале СТС начались съемки первого в России сериала, сценарий для которого будет написан искусственным интеллектом. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

«СТС приступил к съемкам первого российского сериала по сценарию нейросети A.I. TV Script Generator, созданной студентами образовательной платформы Skillbox Владимиром Ларькиным и Вадимом Поволоцким», – уточнили в сообщении.

Отмечается, что для обучения искусственного интеллекта, в него заранее загрузили наиболее популярные сериалы с СТС. Инновационное творение отечественной телеиндустрии зрителю представят уже осенью на платформе «VK Play».

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что в процессе обучения в нейросеть загрузили 355 892 слова, 88 эпизодов семи телесериалов. Для достижения наилучшего результата создателям чудо-сценариста пришлось организовать 20 экспериментов, но результат того стоил:

«Принимая на вход небольшое текстовое вступление, нейросеть может генерировать бесконечное количество отличных друг от друга сценариев за сотые доли секунды», – рассказал Владимир Ларькин.

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