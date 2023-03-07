Хорошее должно действовать долго: льготную ипотеку могут продлить после 2024 года

Программу «Льготной ипотеки», действительную до лета 2024 года, могут продлить. Соответствующую инициативу предложил зампредседателя комитета Государственной Думы России Артема Кирьянова.

По его мнению, подобная мера даст застройщикам, покупателям недвижимости, а также производителям стройматериалов строить планы на будущее более свободно.

«По моему мнению, не стоит ограничиваться сроком середины следующего года», – приводит слова Кирьянова издание «Restate», который отмечает важность продления льготной ипотеки как средства обеспечения безопасности тех, кто задействован в сфере.

При этом, по мнению заместителя председателя комитета Госдумы, несмотря на то что строительная отрасль в Российской Федерации показывает высокий уровень устойчивости, говорить о полном отсутствии проблем не приходится. «Льготная ипотека», в свою очередь, позволяет их решать и поэтому должна действовать более продолжительный период.