Три популярных российских художника открыли масштабный арт-перфоманс в МЕГЕ Парнас

Виктор Загуба, Динара Хёртнагль и Van Gee разукрасили интерактивный поезд в рамках перфоманса «Во главе состава» в МЕГЕ Парнас. Показав тем самым, что искусство может быть доступным.

Художники создали арт-объект в виде двух купе поезда, которые объединены идеями силы чувств, любви, преодоления расстояния и временных границ.

Планируется, что на ближайшие месяцы поезд станет основой контент-зоны МЕГИ Парнас. Проект реализован вместе с PublicARt.

«Активное участие в перфомансе приняли студенты Академии Штиглица. Они представили футуро-пейзажи на окнах арт-купе поезда», — делится Ирина Камалитдинова, представитель МЕГИ Парнас.

Активными участниками перфоманса стали более тысячи человек.

Гости ТЦ не были только пассивными наблюдателями, они сами стали участниками и создателями произведений искусства. МЕГА Парнас приготовил для всех гостей 10 мастер-классов от художников, DJ-сеты, двухметровый торт «Наполеон» из мацы от пита-бара «Бабагануш», лимитированный мерч в подарок, розыгрыши призов и многое другое. С 4 марта каждый участник и гость МЕГИ сам может отправить в виртуальный путь Digital-поезд через приложение PublicARt.

По словам руководителя проекта Кирилла Рейнхольдса, главная миссия всех творческих инициатив PublicARt — это сближение художника со зрителем, а команда МЕГИ разделяет и поддерживает эти ценности.

Динара Хёртнагль, современный художник: «Я очень рада быть частью этого проекта. Мне кажется, что необходимо выводить современное искусство из узкого сообщества музеев и галерей в места, где люди отдыхают или проводят вместе время, это очень правильная инициатива. Таким образом искусство становится частью их жизни».

МЕГА Парнас не впервые принимает у себя масштабные арт-проекты. В январе там прошел масштабный арт-перфоманс «Волшебный лес», где сотни гостей раскрашивали футуристичные арт-объекты из картона под музыку джаз-банда.