Что угодно, но не «Брат 3»: каким может выйти новый фильм Переверзева

В средствах массовой информации начала появляться информация о том, что картина «Брат 3», снимаемая режиссером Валерием Переверзевым, получила прокатное удостоверение. Gazeta.spb решила узнать у кинокритика Валерия Кичина, как в принципе возможно существование подобной картины без Алексея Балабанова и Сергея Бодрова.

Кинолента «Брат 3», выход которой, по словам исполнителя одной из главных ролей российского рэпера Птахи (Давида Нуриева – прим. ред.), состоится осенью 2023 года, успела взбудоражить общественность. Выложенные в сеть трейлеры удивили и возмутили фанатов оригинальных картин обилием символизма, нестандартным подходом к монтажу и съемке, а также малым количеством диалогов.

По мнению Валерия Кичина, рассматривать «Брат 3» как продолжение известной дилогии в принципе невозможно:

«Без Балабанова и остального состава, участвовавшего в работе над двумя предыдущими культовыми фильма, ничего серьезного из этого получиться не может. Или же получится нечто совершенно иное», – высказался он в разговоре с Gazeta.spb.

Следует отметить, что и сами создатели «Брата 3» не считают себя частью известной франшизы. Это лишь творческая задумка режиссера, заявил Птаха. Подобные «фокусы» свойственны творчеству Валерия Переверзева.

«Он (Переверзев – прим. ред.) скорее формалист-экспериментатор. Он уделяет большое внимание форме, различным шифрам, недоговоренностям. А “Брат” и “Брат 2” – это тенденциозное, почти публицистическое кино», – прокомментировал Валерий Кичин.

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