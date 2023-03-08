На помощь мужчинам пришел Россельхознадзор и завез миллионы роз в Петербург

Что ж, наступил Международный женский день, время радовать своих женщин. Традиционно мужчины дарят в этот день женщинам букеты цветов. Скорее всего, сейчас уже к цветочным магазинам столпились очереди. Однако Россельхознадзор уверяет, что беспокоиться не о чем: цветов хватит на всех.

Так, по данным ведомства, в город на Неве завезли 2,2 миллиона различных цветов. Например, в город привезли розы, хризантемы, гвоздики, лизиантусы и альстромерии. Все цветы привезли из Латвии и Армении, росли они в Нидерландах, Кении, Колумбии, Израиле.

Так что выбор у мужчин Петербурга широк, собрать букет, да еще и необычный, точно получится. В любом случае, даже один подаренный тюльпан будет приятен женщине в такой день, все-таки это знак внимания.