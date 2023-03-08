Природа решила подарить петербурженкам метель и «желтый» уровень погодной опасности

По календарю, конечно, весна уже пришла, вот-вот о себе должны дать знать тепло и солнечные лучики. Но то ли весна не хочет приходить, то ли зима не хочет выпроваживаться. Что ж, никаких погодных исключений в честь праздника — Международного женского дня — не произошло. Чтобы погода не застала вас сегодня врасплох, предупреждаем: на дворе желтый уровень погодной опасности.

Как сообщают в правительстве Петербурга, погодные условия вынудили принять решение об объявлении желтого уровня опасности. Сегодня, 8 марта, ориентировочно до 15:00 будет действовать такой режим в городе. Всему виной — метели.

Поэтому сегодня горожанам и гостям Северной столицы стоит быть более внимательными и осторожными. Если есть возможность, то оставайтесь дома и грейте друг друга любовью и вниманием.