За сутки 7 марта коронавирусом заразились свыше тысячи жителей Петербурга

Коронавирусная инфекция захватывает мир уже третий год, все никак не хочет отпускать человечество. Каждый день в новостной повестке фиксируется информация о количестве заболевших, выздоровевших и умерших. К сожалению, статистика продолжает быть не утешительной, в том числе и для Северной столицы.

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки, 7 марта, в Петербурге зафиксирован 1241 случай инфицирования коронавирусом. При этом госпитализировать пришлось 112 жителей города. Скончались от заболевания 10 горожан.

Однако есть и хорошие новости: выздоровевших тоже немало. Например, в Петербурге таких за сутки 2391 человек.

В общем и целом, с начала пандемии коронавируса, в городе на Неве официально подтвердились 1 888 811 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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