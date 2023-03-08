Зарплату свыше 80 тысяч хотели бы получать 40% петербурженок

Что-что, а тема денег будет всегда из разряда вечных. Люди всегда будут в поисках варианта получше, поприбыльнее и так далее. Конечно, у всех свои представления о том, что такое много, но вот 40% петербурженок хотят за свою работу получать от 80 тысяч рублей в месяц.
Однако есть и те, чьи аппетиты в части зарплаты будут и того выше, 11% хочет получать 120 тысяч, а 3% — до 160 тысяч в месяц. На зарплату ниже 40 тысяч рублей готовы согласиться 18% представительниц слабого пола из города на Неве.
Что касается выбора профессии, то чаще всего искали работу администратора (10% от общего числа резюме с начала года) менеджера по работе с клиентами (9%), бухгалтера и продавца-консультанта (по 5%), сообщает hh.ru.
общество


 

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Зарплату свыше 80 тысяч хотели бы получать 40% петербурженок
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