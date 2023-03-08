Петербуржцы продолжают вестись на уловки мошенников

Время идет, а мошенники становятся всё более продуманными. Однако, к сожалению, иногда им не приходится заморачиваться вовсе. Например, когда речь идет о такой незащищенной и наивной аудитории как пенсионеры.

Не стали исключением и прошедшие дни. Так, 6 марта в отделение полиции обратился пенсионер, который сказал, что на улице к нему подошел неизвестный и сообщил, что он и его несовершеннолетний сын попали в трудную жизненную ситуацию. То есть речь уже не идет о том, что мошенники притворяются полицейскими и говорят, что родственники жертв попали в беду. Теперь мошенникам самим якобы тяжело.

Мошенник рассказал, что у него есть машина, где лежат различные посудные наборы и электроинструменты. Пенсионер поверил мужчинке и пошел ха ним. Сначала он пришел в отделение банка, где снял деньги, а потом выбрал у мошенника посуду и электроинструменты. За это все он заплатил 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По данным на 7 марта, сотрудники полиции смогли найти подозреваемого, он задержан.