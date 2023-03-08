Блогеры попали под облаву налоговой?

Многим всегда было досадно: вроде как, впахиваешь на работе, а получаешь копейки. В то же время есть какие-нибудь блогеры, которые просто «пилят» фото и видео. Что ж, наконец-то налоговая добралась и до этой категории предпринимателей, если их можно так назвать.

Вчера интернет и соцсети взорвались от обсуждения ситуации, произошедшей с блогером Валерией Чекалиной (Лерчек). Ей предъявили обвинение в неуплате налогов в размере 300 миллионов рублей. Более того, на нее завели уголовное дело — она уклонялась от уплаты налога (целых 311 миллионов рублей), а ее муж попал по статье о пособничестве в укрытии налогов.

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