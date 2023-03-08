Анатолий Альштейн: эпидемия коронавируса идет к завершению

Все уже свыклись, что приходится жить с коронавирусом, кто-то может даже стал воспринимать его уже как что-то обыденное. Однако вот медики стали говорить о том, что наметилась тенденция к завершению пандемии, хотя и нельзя полностью исключить возможность появления новых вариантов вируса.

Со слов главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна, повода для паники у россиян уже нет точно, ведь заболеваемость проходит уже в тихом реже. Ситуация давно вышла на плато, считает он, а заболеваемость и смертность уже нельзя назвать высокими, сказал он ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Северную столицу решили вернуться старые добрые советские традиции. В Ленобласти и, собственно, в областной столице теперь вновь проводят утренние зарядки по утром.