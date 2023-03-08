В Ленобласти со льдин спасли 83 человека

Сегодня, 8 марта, в отделение ГУ МЧС России поступил сигнал от горе-рыбаков, которые застряли на льдинах в акватории Финского залива. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Сигнал поступил в ведомство в 09:45. На тот момент было известно, что в акватории Финского залива две льдины оторвались. По предварительным данным, в безвыходной ситуации оказались 50 человек. К месту происшествия оперативно направили специальные группы, которые переправляли рыбаков на берег.

Кроме этого, пришлось задействовать вертолет Ми-8 МЧС России. Всего привлекалось от МЧС 14 человек личного состава и шесть единиц техники.

Позднее в ГУ МЧС России сообщили, что спасательная операция завершена. Всего спасено 83 человека, в том числе с помощью вертолёта.