Стало известно, почему цветы стали таким дорогим удовольствием для петербуржцев

По данным Петростата, в преддверии Международного женского дня рост цен на цветы составил 23,9%. По оценкам различных аналитических центров или непосредственно цветочных доставок, рост год к году составил от 11 до 22%.

Как итог, этой весной даже самый скромный букет может влететь в копеечку раза в три большую, чем годом ранее. О том, что цветы в городе дорожают, подмечают многие эксперты. Например, председатель правления Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов говорит, что всему виной рост цен на энергоносители в Голландии. Все-таки именно из-за этого в конечном счете выросла и себестоимость цветка.

В частности, как итог подорожали такие цветы как хризантемы, герберы и тюльпаны. При этом интересно, что поставка цветов из Голландии отходит на второй план. Теперь предприниматели интересуются цветочной продукцией через Эквадор, Колумбию, Кению и Эфиопию, передает «Деловой Петербург».