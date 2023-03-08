В Петербурге полиция поймала подозреваемых в нападении на подростка

Сегодня, 8 марта, стало известно, что полиция задержала подозреваемых в нападении на подростка в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Так, напомним, что само происшествие произошло на Большом Сампсониевском проспекте 3 марта. В этот день двое тогда еще неизвестных напали на 17-летнего подростка. Злоумышленники распылили ему в лицо перцовый баллончик, выстрелили из ракетницы, избили, после чего ударили электрошокером. Молодого человека пришлось госпитализировать в медучреждение.

После происшествия было заведено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Во вторник, 7 марта 2023 года, сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнего ранее судимого жителя Московского района и 22-летнего жителя Калининского района.

Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.