Бессоница, усталость, заторможенность: как распознать депрессию?

Все-таки в современном мире нередко фигурирует такое слово как «депрессия». Фактически — это диагноз, который наверняка многие себе приписывают не обдумав. Проект минздрава «Так здорово» рассказал, как все-таки распознать депрессию.

Так, что касается причин. Депрессия может быть спровоцирована сбоями в работе внутренних органов, нарушением баланса гормонов, длительным стрессом, переутомлением, усталостью и сильной психологической травмой.

Депрессия может прятаться за такими признаками как бессонница, головная боль и боль лицевых нервов, проблемы с ЖКТ, нарушение аппетита и веса, раздражительность, усталость и заторможенность, отсутствие желания жить.

Если вы обнаружили у себя эти «тревожные звоночки» не игнорируйте их. Обратитесь к врачу — этими вопросами занимается психиатр и психотерапевт.