В Гатчине задержали правонарушительницу, находившуюся в розыске за кражу

В Гатчине наряд Росгвардии задержал правонарушительницу, находившуюся в розыске за кражу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Наряд Рогвардии увидел гражданку, которая нецензурно выражалась в адрес других прохожих и показывала непристойные жесты, тем самым нарушая общественный порядок. Тогда ее и задержали. В ходе расследования выяснилось, что ранее она была судима за кражу, а также привлекалась к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Кроме этого, стало известно, что в копилке правонарушений женщины оказались также кражи смартфона и банковской карты.

Сейчас женщина задержана, заведено уголовное дело.