Главврач Боткина Денис Гусев: стационары Петербурга заполняются пациентами старше 80 лет

Наблюдаем активность коронавируса мы уже третий год. За это время скончались десятки тысяч человек, столько же выздоровели. Немало и тех, кто переболел неоднократно — все-таки, количество штаммов растет регулярно. За это время коронавирус успел «опробовать» все группы населения. Никому не удалось укрыться от него целиком и полностью. Болеют и маленькие дети, и пожилые люди. Однако сейчас уже сформировался некий портрет среднестатистического болеющего коронавирусом.

Как заявил главврач Боткинской больницы Денис Гусев, конкретно в Петербурге чаще всего стали попадать в стационары с коронавирусом жители, которым более 80-ти лет. Ранее профиль пациента с ковидом был немного другой. Например, раньше недуг в основном затрагивал категорию людей возраст 65+

Однако он обратил внимание на довольно интересный аспект. Безусловно, у всех из пациентов есть положительный тест на коронавирус, однако это заболевание среди других проблем со здоровьем вовсе не лидирует, а занимает от пятой до десятой строчки рейтинга, рассказал Гусев на пресс-конференции в Интерфакс.