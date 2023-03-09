Санкт-Петербург в лидерах по коротким путешествиям на апрель

Праздничные дни закончились, но попутешествовать россиян все также тянет. В силу отсутствия как таковой возможности улететь куда-то за границу, приходится рассматривать варианты с путешествиями в пределах нашей необъятной страны.

Так, по данным сервиса «Твил.ру», трехдневные путешествия в апреле больше всего приходятся на Санкт-Петербург, Сочи и Казань.

Интересно, что сутки в Петербурге или Ленобласти (проживание) обойдется россиянам в 3370 рублей, в Сочи — в 3394 рубля, в Казани — в 4056 рублей. Также в рейтинг вошли Калининград, Москва, Нижний Новгород, Минск, Ялта, Крым, Пятигорск, Суздаль.