В Чите Забайкальского края 9 марта из-за взрыва бытового газа обрушилась часть дома

Сегодня, 9 марта, в 08:50 по московскому времени в поселке Антипиха (Чита, Забайкальский край), произошло чрезвычайное происшествие. В МЧС поступило сообщение о том, что в квартире взорвался бытовой газ. В последствии частично обрушился и дом.

По данным ГУ МЧС России по Забайкальскому краю взрыв произошел в первом подъезде, из-за этого обрушились малоэтажные перекрытия между 4 и 5 этажами, а также между 5 этажом и крышей.

Сейчас на месте происшествия дежурят МЧС, скорая помощь, поисково-спасательная служба и служба газа. На данный момент спасено восемь человек.

Всего для ликвидации последствий задействовано 182 человека и 36 единиц техники. От МЧС России 35 человек и 9 единиц техники.

К делу также подключились местные прокуратура и следственный комитет.