В Петербурге на улице Добровольцев госпитализировали 3-летнего малыша из-за падения клетки с попугаем

Как сообщил источник в правоохранительных органах, стало известно о госпитализации 3-летнего ребенка в Петербурге. Ребенка отправили в больницу в тяжелом состоянии после того, как на него упала клетка с попугаем.

Поясняется, что ребенок был в гостях у друга. Все случилось в съемной квартире на улице Добровольцев. Подробностей о том, как произошло падение клетки на ребенка — неизвестно. Однако как результат, ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, гипертензионно-дислокационный синдром, гематомы по всему телу.

Все, что известно, ребенок живет с отцом и матерью, они переехали в Петербург из Узбекистана.