В Петербурге на улице Добровольцев госпитализировали 3-летнего малыша из-за падения клетки с попугаем

Как сообщил источник в правоохранительных органах, стало известно о госпитализации 3-летнего ребенка в Петербурге. Ребенка отправили в больницу в тяжелом состоянии после того, как на него упала клетка с попугаем.

Поясняется, что ребенок был в гостях у друга. Все случилось в съемной квартире на улице Добровольцев. Подробностей о том, как произошло падение клетки на ребенка — неизвестно. Однако как результат, ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, гипертензионно-дислокационный синдром, гематомы по всему телу.

Все, что известно, ребенок живет с отцом и матерью, они переехали в Петербург из Узбекистана.

общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге на улице Добровольцев госпитализировали 3-летнего малыша из-за ...
В Чите Забайкальского края 9 марта из-за взрыва бытового газа обрушилась ...
Санкт-Петербург в лидерах по коротким путешествиям на апрель
В Петербург на спецборту доставили МЧСника, пострадавшего на пожаре в Иркутске
Главврач Боткина Денис Гусев: стационары Петербурга заполняются пациентами ...
В Иваново обрушилось перекрытие в одной из квартир
В Гатчине задержали правонарушительницу, находившуюся в розыске за кражу
Бессоница, усталость, заторможенность: как распознать депрессию?