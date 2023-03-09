В Петербурге за 8 марта коронавирусом заразились свыше тысячи человек

Когда-нибудь коронавирус отстанет от планеты Земля, но, как говорится, видимо не в этой жизни. Пока каждый день Роспотребнадзор обновляет данные статистики, говорит о количестве скончавшихся и выздоровевших. Последних пока, к счастью, больше.

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки, 8 марта, в Петербурге зафиксирован 1174 случая инфицирования коронавирусом. При этом госпитализировать пришлось 60 жителей города. Скончались от заболевания девять горожан.

Однако есть и хорошие новости: выздоровевших тоже немало. Например, в Петербурге таких за сутки 1338 человек.

В общем и целом, с начала пандемии коронавируса, в городе на Неве официально подтвердились 1 889 985 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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