Ни поесть, ни поехать: приложения Яндекс.Go обвалились по всей стране

Во всех городах страны, в том числе и в Санкт-Петербурге, обвалилось приложение Яндекс.Go. Информация об этом появляется при входе в приложение.

«Ошибка на сервере. Мы уже исправляем ситуацию», — передается в сообщении.

Таким образом, сейчас у жителей Северной столицы нет возможности заказать такси и доставку еды через это приложение. Что ж, видимо, добро пожаловать в метро и к плите.

Как долго будет исправляться ситуация — на данный момент неизвестно и компанией не комментируется. Однако отметим, что это уже не первый сбой со стороны приложения. Как минимум, такая история наблюдается второй месяц подряд: приложение то умирает, то воскресает.