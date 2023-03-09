Иосиф Пригожин о Милохине: «Этого щенка накачали, сделали из него звезду, а он назвал всех мудаками»

Все никак не расходятся скандалы вокруг блогера и тик-токера Дани Милохина. Сначала ему досталось за то, что он бросил проект «Ледниковый период», затем — за то, что спел гимн Украины вместе с другим блогером. Немало хейта встретил он и за то, что попросту уехал из страны в Дубай, а позднее в США.

Продюсер Иосиф Пригожин тоже не остался в стороне. В программе «Вы держитесь!» на RTVI он заявил, что разочаровался в этом юноше. Он заявил, что ему неприятно, что Даня сделал из обычного катка («Ледниковый период — прим.Ред.) политизированную ситуацию, а также кинул чемпионку мира Евгению Медведеву просто потому, что ему захотелось в Дубай.

Подробнее о том, что же еще сказал Иосиф Пригожин о Дане Милохине, вы можете прочесть в нашем дзен-канале.

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