Мюзик-холл будет носить имя Федора Шаляпина

В четверг, 9 марта, появились новости для театралов. Принято решение присвоить Мюзик-холлу имя Федора Шаляпина. В честь этого на сцене также был устроен показ спектакля Мариинского театра «Борис Годунов». Спектакль приурочили к памятной дате — к 150-летию знаменитого артиста.

Как пишет nwpress, театр имеет большую историю. Всем известный Ленинградский мюзик-холл открылся в далеком 1928-м году. Он обрел свою популярность за счет того, что имел честь сотрудничать с такими звездами как Дунаевский и Утесов.

Годом позднее Дунаевский стал главным музыкальным руководителем и главным дирижером Мюзик-холла. Примечательно, что на сцене этого театра выступали Леонид Утесов и Клавдия Шульженко.