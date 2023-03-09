Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Италии

Землетрясения продолжают потряхивать жителей планеты. О скольких землетрясениях слышала планета Земля за последнее время? Новая Зеландия, Камчатка, Япония, Сирия, и, конечно же, Турция, где пострадавшие исчислялись десятками тысяч. На этот раз природное явление докатилось до Италии. Там в центральной части страны произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По их данным, землетрясение удалось зафиксировать в 15:05 по местному времени или в 18:05 по московскому времени. Эпицентр явления находился в 20 километрах к северо-западу от города Перуджа (это столица Умбрии). Население этого города достигает примерно 120 тысяч человек.

Какой-либо информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.