Со дня рождения Юрия Гагарина прошло 89 лет

Сегодня, 9 марта, космонавту, легенде СССР Юрию Гагарину могло исполнится 89 лет. О том, что сегодня Гагарин мог отметить свой очередной день рождения вспомнили сегодня не только российские СМИ, но зарубежные.

Как напоминает «Табло СМИ«, Юрий Гагарин родился в крестьянской семье в Смоленской области. В послевоенное время его семья из деревни переехала в город Гжатск. Уже в 1949 Юрий Гагарин переехал в Москву, увлекся автомобилестроением. После он поступил в военное авиационное училище. Гагарин был очень выдающимся учеником, однако сложно приходилось с посадкой самолетов.

В 1959 году Гагарин отправил рапорт с просьбой стать одним из них. Его отобрали в числе шестерых кандидатов. Все они подготавливались к полету, и Гагарин сдал экзамены лучше других.

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