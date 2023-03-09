От коронавируса скончались 40 россиян

Коронавирус-коронавирус… Сколько раз на дню мы слышим это слово? Да, вы правы, все-таки реже, чем в конце 2019-начале 2020 годов. Но только вспомните, какой ужас охватил планету, когда это заболевание только пришло в нашу жизнь? Люди строили множество догадок, откуда же взялся вирус. Винили и китайцев, якобы съевших летучую мышь, и американские биолаборатории. Как бы то ни было, сейчас коронавирус — просто обыденность, хотя люди и продолжают массово от него умирать.

По данным на 9 марта, в медицинские учреждения России с коронавирусом пришлось госпитализировать 657 человек. Как говорят медики, эта цифра на 59,8% меньше, чем за предыдущие сутки. Информацию портал опубликовал в своих социальных сетях.

В то же время медики приняли решение выписать из клиник 12 536 человек. Однако и это число на 23,7% меньше, чем днем ранее, то есть 8 марта. За минувшие сутки выявлено 12 496 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Также подтвердилось 40 летальных исходов.