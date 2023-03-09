Don’t Worry: как спасти свое ментальное здоровье

В современном обществе на повестке дня все чаще фигурирует проблема ментального здоровья. Что ж, думаем, как никогда актуально вспомнить или же узнать, как с этим бороться.

Так, самое время наладить питание. Фактически, работа нашей нервной системы зависит от того, какие вещества поступают к нам вместе с пищей. Например, важно сократить употребление газированных напитков, сахара, соли и какой-либо вредной пищи. Также нужно пить достаточное количество воды, чтобы организм не был обезвожен и истощён.

Конечно же, для здоровой менталки важно забыть про вредные привычки в виде курения и употребления алкоголя. Они только угнетают нервную систему, что приводит к агрессии, депрессии и снижению памяти.

Не будет лишним, напротив, вспомнить про спорт, ведь он вырабатывает гормоны радости и регулирует гормоны стрессы. ‌