Полмиллиарда рублей пойдут на снижение стоимости авиаперелетов внутри России

Правительство Российской Федерации выделит полмиллиарда рублей на снижение стоимости пассажирских авиаперевозок на территории страны. Об этом сообщили в пресс-службе федерального кабмина.

«Средства будут направлены на поддержку туроператоров, организующих чартерные авиаперевозки внутри страны. Распоряжение подписал Михаил Мишустин», – уточнили в официальном telegram-канале правительства.

Отмечается, что в текущем году из бюджета выделят 250 миллионов рублей на указанные нужды. Аналогичную сумму используют в и следующем году.

Следует также напомнить, что программа по удешевлению авиаперелетов внутри страны за счет бюджетных средств была запущена в 2021 году в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Она продолжит действовать до 2024 года включительно.

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