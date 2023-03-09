Сервис бронирования авиабилетов отхватил штраф за спам-рассылку инвалиду по зрению

Стало известно, что компанию «Евроавиа» оштрафовали за спам-рассылку, приходящую петербуржцу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Как выяснилось, еще в в октябре мужчина получил на электронную почту письмо с темой «Так путешествуют умные».

Со слов мужчины, никакого согласия на получение рекламных сообщений он не давал. Он отметил, что является инвалидом по зрению и ему попросту тяжело читать электронные письма. Мужчина добавил, что разбор спама причиняет серьёзные физические страдания.

Суд установил, что истец действительно не пользовался услугами компании и не давал разрешение на рассылку рекламы. В «Евроавиа» подметили, что указанный адрес был зарегистрирован на их сайте в 2015 году, но идентифицировать лицо, заполнившее регистрационную форму, не представляется возможным.

Тем не менее суд принял решение взыскать с компании в пользу истца 25 тысяч рублей, сам мужчина запрашивал 50 тысяч рублей.