Санкт-Петербург вошел в пятерку популярных направлений для летнего отдыха россиян

Провести летний отдых на территории страны планирует 21% россиян. Наиболее часто их выбор падал на Крым, курорты Краснодарского края, Алтай, Байкал и Санкт-Петербург, следует из результатов опроса, проведенного экспертами сервиса SuperJob. Санкт-Петербург занял пятое место в списке наиболее востребованных направлений для отдыха, обогнав Москву, Калининград, Кавказ и несколько других регионов.

Что примечательно, численность опрошенных, которые планируют отдыхать дома или на даче, и тех, кто собирается в путешествие за рубеж, составила ниже 20% от общего числа респондентов:

«По 17% респондентов проведут свой отпуск дома или на даче. И только 4% планируют путешествие за границу. Чаще всего назывались Турция и Тунис», – сообщили в пресс-службе сервиса.

При этом тех, кто планирует путешествие по России или за границу больше всего среди молодежи в возрасте до 34 лет – 23% и 10% соответственно.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, сколько Санкт-Петербург получит от курортного сбора