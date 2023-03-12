С лета некоторые дети смогут путешествовать на поездах со скидкой в 50%

В очередной раз РЖД принимает решение ввести скидку в 50% на проезд детей от 10 до 17 лет включительно в период с 1 июня по 31 августа. Скидка будет действовать на поезда дальнего следования.

За лето прошлого года этой возможностью воспользовались 3,1 миллиона детей. Судя по всему, мера востребована — этот показатель в сравнении с 2021 годом вырос на 25,6%.

Оформить билеты по спецтарифу для поездок в летние школьные каникулы можно будет уже с 4 марта.

Напомним, что скидка предоставляется всем детям в возрасте от 10 до 17 лет включительно при оформлении проездных документов в общие и плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования (включая фирменные).

Ранее сообщалось, что между Москвой и Кавказом будет курсировать круизный поезд. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России, ссылаясь на РЖД. Планируется, что поезд будет запущен со 2 мая и будет курсировать до конца сентября.