Россияне поделились своими планами на лето

Совсем скоро нас ждет лето, а значит школьные каникулы и отпуска. Пожалуй, запланировать отпуск — самое время, чтобы точно не остаться с носом. Как оказалось, 21% россиян решили, что будут путешествовать по стране.

Например, у наших соотечественников есть желание посетить Крым, курорты Краснодарского края, Алтай, Байкал и Санкт-Петербург. Еще по 17% респондентов запланировали отдохнуть дома или на даче. И только 4% планируют путешествие за границу. Чаще всего назывались Турция и Тунис.

Если говорить о привязке выбора к возрасту, то среди молодежи 23% хотят поездку по стране, а 10% — за рубеж. Среди россиян старше 45 лет — сторонников отдыха на даче или в деревне (20%).

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