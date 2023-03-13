Петербургские специалисты представят проект реставрации Триумфальной арки в апреле 2023 года

Проект реставрации Триумфальной арки в Пальмире представят общественности уже в апреле 2023 года. Соглашение о реставрации заключили еще годом ранее, а в ноябре 2022 года завершились археологические раскопки.

Теперь проект реставрации необходимо еще согласовать с ЮНЕСКО. В планах реставраторов вернуть арке ее первоначальный вид. Уточняется, что все воссозданное будет обратимо. Получается, что разобрав памятник, можно будет убрать новые вкрапления.

Триумфальная арка была построена в 193—211 годах. В 1930-е её укрепили железобетонными элементами. В 2015 году из-за гражданской войны в Сирии, арка была частично разрушена, пишет «Деловой Петербург».