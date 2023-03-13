Синоптик Колесов: «Пора говорить про весну». Потепление придет в Петербург с 14 марта

Как сообщил в своем телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов, несмотря на то, что пока в городе у руля мороз и солнце, про весну говорить все-таки пора.

С его слов, уже сейчас можно смело заявить, что зима заканчивается — сегодня, 13 марта, последний морозный день, а предстоящей ночью — последний зимний снег. Уже с 14 марта, то есть с завтрашнего дня, жителей Петербурга наконец-то ждет весна. Уже завтрашний день порадует своей теплотой — воздух прогреется до +5-7 градусов. А во вторник и среду вовсе можно ждать +11-12 градусов.

Однако самый настоящий весенний период ждет петербуржцев во второй половине марта. Осадки будут, но преимущественно в виде дождя, пишет Колесов.

Дневная температура воздуха будет постоянно положительная, в дни с солнцем может достигать и значений выше +5…+8 гр. Но вот ночи еще будут холодные.