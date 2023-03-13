Билайн: в Петербурге стали больше говорить по Wi-Fi

Петербуржцы всё больше используют возможности технологии VoWiFi, которая позволяет совершать голосовые звонки через Wi-Fi сети. По данным билайна, в 2022 году общее количество минут разговоров через Wi-Fi у клиентов оператора выросло в 2,5 раза, а количество активных пользователей увеличилось почти втрое – на 178%.

Технология VoWiFi (Voice over Wi-Fi)* заработала на сети билайна в Петербурге в 2021 году. Ключевое преимущество технологии – это возможность пользоваться голосовой связью даже в тех местах, где сотовый сигнал может оказаться нестабилен. Такое может случиться в подвальных и цокольных помещениях, на последних этажах высоток, а также в зданиях, конструкция которых затрудняет доступность сигнала.

Также технология VoWiFi позволяет отправлять и получать СМС или всплывающее уведомление даже при слабом сигнале – это может быть важно, если требуется, например, подтвердить покупку в интернет-магазине или банковскую операцию.

Важно отметить, что дополнительных платежей за подключение VoWiFi не взимается. Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы, поэтому расходуется пакет минут тарифа. C помощью VoWiFi клиенты билайна могут пользоваться СМС и совершать или принимать голосовые звонки по домашнему тарифу из любой точки России или мира, что помогает сократить расходы на роуминг.

Для активации технологии нужно включить функцию вызовов по Wi-Fi в настройках смартфона. Смартфон должен быть подключен к Wi-Fi сети с доступом в интернет и поддерживать VoWiFi. Кроме того, рекомендуется обновить СИМ-карту, если она была куплена до 2016 года.**

В настоящий момент технология доступна более чем на 250 моделях мобильных устройств. Список смартфонов с поддержкой VoWiFi и подробную информацию можно посмотреть на сайте.

«Мы видим, что всё больше петербуржцев узнают о технологии VoWiFi и используют её возможности в различных ситуациях. Только в декабре прошлого года наши клиенты проговорили через VoWiFi более семи миллионов минут – это в 2,5 раза больше, чем в январе того же года. Возможность звонить по Wi-Fi особенно актуальна для жителей новостроек и крупных ЖК, где покрытие сотовой связи ещё будет улучшаться. Кроме того, решение подходит для тех, кто находится в зоне слабого покрытия мобильной сети и не использует для звонков интернет-мессенджеры. Технология проста в использовании и удобна ещё и тем, что если во время разговора абонент покинет зону действия Wi-Fi и окажется в мобильной сети, то звонок переключится в неё автоматически», – рассказывает Евгений Брянцев, директор билайна в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В целом в России билайн запустил VoWiFi уже в 44 регионах. По итогам 2022 года технологией пользуются более 600 тысяч клиентов оператора.

* VoWiFi — голос через Wi-Fi. Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в мобильной сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации вызовы на короткие номера и номера экстренных служб через сети Wi-Fi не поддерживаются. Данные вызовы передаются по мобильной сети в том случае, если она доступна. Подробнее – на beeline.ru

** Если СИМ-карта была выпущена до 2016 года и после этого не менялась, то, скорее всего, она не работает в сети 4G (LTE). Поменять СИМ-карту можно в любом офисе билайна.

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