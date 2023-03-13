В России появился препарат для лечения рака крови и костного мозга

В России зарегистрировали новый препарат для лечения рака крови и костного мозга. Об этом сообщает пресс-служба минздрава РФ.

Сейчас это лекарство уже в числе жизненно необходимых. Его создавали на основе модифицированной борной кислоты, которая вызывает внутреннее нарушение функций опухолевых клеток и задержку роста новообразования.

Противоопухолевый препарат назначают пациентам, имеющим множественную миелому и мантийноклеточную лимфому. Это пациенты, у которых наблюдается прогрессирование болезни после нескольких курсов лечения.

Выпускают его в форме порошка, из которого изготавливают раствор для внутривенного и подкожного введения.

Ранее сообщалось, что на проспекте Энгельса в Петербурге годовалый малыш вылил на себя кипяток и из-за этого попал в больницу. Об этом сообщает источник Gazeta.SPb в правоохранительных органах.