Весна ударила в голову: как распознать сезонное обострение вовремя

Не зря многие шутят про то, что у людей наступает весеннее обострение. Шутки шутками, но все-таки порой речь идет о вполне реальном психологическом расстройстве. Как же разглядеть, что вашего знакомого человека коснулось именно оно?

Как пишет nwpress, стоит обратить внимание на то, стал ли ваш близкий более агрессивным или просто нервным и плаксивым. Можно заметить также, если кто-то стал чаще скрываться от общения, начал переживать и чаще суетиться.

Если же вы наверняка знаете о том, что ваш близкий страдает психическими расстройствами, то сейчас вам стоит сконцентрировать свое внимание на нем, будьте особо внимательны и бдительны.

Ранее сообщалось, что сейчас в Петербурге погода в довольно переменчивом настроении: то держите весенний плюс, то ловите морозный зимний минус. Перепады температур безусловно влияют на то, что происходит на дорогах. Коммунальщикам сложно справиться и подстроиться под настроение погоды. И это мы еще не берем в расчет тот факт, что у руля Бегловская команда. Что ж, раз расчистить дороги нашим подрядчикам не судьба, остается узнавать, как себя уберечь.