В России 619 человек госпитализировали с коронавирусом

За прошедшие сутки на территории Российской Федерации медиками были зафиксированы 10 268 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные предоставил Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Не обошлось и без жертв. Так, согласно опубликованной информации, за минувший день 34 человека скончались от осложнений, связанных с вирусом. По сравнению с воскресенье, 13 марта, ситуация несколько улучшилась. Позитивные тенденции прослеживаются и в статистике госпитализации. Сравнивая с прошлыми зафиксированными показателями, их число уменьшилось на 18,3% и составило 619 человек.

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