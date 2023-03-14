Петербург и Ленобласть сокращают объемы дорожных работ почти на 40%

В текущем году в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будет проводиться на 38% меньше дорожных работ в сравнении с 2022 годом. Об этом рассказали в Упрдор «Северо-Запад».

По информации ведомства, объемы ремонта федеральных дорог в этом году снизятся с 351 до 218,6 километров. И на этом все не остановится: согласно прогнозам экспертов, объемы работ продолжат снижаться из-за подорожания стройматериалов.

Основной причиной для снижения объемов стало уменьшение финансирования. На реконструкцию федеральных дорог в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях в 2023 году выделят 37,8 млрд рублей против 38,7 миллиардов в прошлом году, сообщает «Ъ-СПб» со ссылкой на пресс-службу ФКУ «Упрдор «Северо-Запад»».

Также отмечается, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в текущем году должны отремонтировать и реконструировать свыше 170 километров автомобильных дорог.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что несколько станций метро Петербурга закроют на капремонт с 2023 по 2027 год.