Психолог рассказала, почему люди смотрят треш-стримы

В Государственной Думе России будут дорабатывать закон, призванный усилить борьбу с треш-стримами. Несмотря на аморальность демонстрируемого на них контента, каждый раз успешно собирается большое количество зрителей. Gazeta.spb узнала, с чем это может быть связано, у психолога Лилианы Модильяни.

«Треш-стримами» – прямые трансляции, во время которых ведущий совершает с собой или гостями непотребные действия, желая привлечь внимание аудитории. Необходимость проработки законопроекта по борьбе с таким контентом озвучил председатель комитета Госдумы РФ по молодежной политике Артема Метелева.

«Психика человека отличается многоуровневостью. Некоторые элементы, например, негативные эмоции – гнев, печаль, раздражение – выносятся на второй план. Просмотр треш-стримов может стать способом пережить их и снять психо-эмоциональное напряжение», – объяснила Лилиана Модильяни.

В качестве еще одной причины она назвала необходимость увидеть контраст между положительными сторонами своей жизни и тем, что показывается на подобных трансляциях:

«Это дает зрителю повод больше ценить спокойствие, адекватность и гармонию в своей жизни», – отметила собеседница издания.

При этом необходимо отметить, что для просмотра треш-стримов существуют и более приземленные причины. Так, например, зритель может пытаться найти источник для острых ощущений. Нельзя исключать и процент тех смотрящих, кто просто не отличается достаточной душевной организации и стремится найти на экране то, что сам считает «нормальным».

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что, по словам руководителя Комитета Государственной Думы РФ по социальной политике, законопроект по борьбе с треш-стримами почти готов.