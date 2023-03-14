Забастовка работников Wildberries оставила петербуржцев без доставки

Продолжающаяся забастовка, связанная с недовольством сотрудников Wildberries условиями труда и политикой маркетплейса, добралась и до Санкт-Петербурга. Сотрудники нескольких пунктов выдачи отказались работать с покупателями из-за «рабских условий труда», выражающихся в новой системе штрафов.

«В связи с массовой забастовкой в стране, временно отказываем в обслуживании. До тех пор, пока не удовлетворят наши требования и не вернут нашу заработную плату. Надеемся на ваше понимание», – говорится в записке, размещенной на двери пункта выдачи заказов Wildberries в 23 доме на Маршала Тухачевского.

Также СМИ сообщают о забастовке сотрудников Wildberries в доме № 29 на Волховском проспекте. Следует отметить, что в социальных сетях граждане поддерживают бастующих.

Впрочем, не все сотрудники маркетплейса оказались готовы участвовать в борьбе за свои права. По информации из соцсетей, пункты выдачи в домах 13 и 25 домах на улице Гагарина работают в штатном режиме.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что бастующие сотрудники компании Wildberries смогли привлечь внимание Генпрокуратуры.