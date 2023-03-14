Забастовка сотрудников Wildberries заинтересовала Генпрокуратуру

В интернете начала появляться информация о забастовках сотрудников маркетплейса Wildberries. На этом фоне Генеральная прокуратура Российской Федерации получила столичному органу провести проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

«[…] организованы проверочные мероприятия по размещенным в СМИ сведениям о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries», – рассказали в официальном сообществе Генпрокуратуры во «ВКонтакте.

Отмечается, что в числе причин жалоб, поступающих от сотрудников, называются неправомерные удержания заработных плат – полностью или частично.

По опубликованной информации, правоохранители намерены дать правовую оценку тому, как сотрудникам Wildberries платят зарплату, а также локальным актам, устанавливающим обжалуемые ими правила начисления штрафных санкций.

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