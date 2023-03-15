Психолог Степанова: «У Волочковой клетки мозга гибнут под воздействием алкоголя»

Психолог Вероника Степанова составила портрет Анастасии Волочковой. Так, она обратила внимание, что любовь к алкоголю очень сильно отразилась на некогда великой балерине.

По словам Степановой, мозг Волочковой стал страдать под воздействием алкоголя, клетки мозга гибнут и мы видим, как «она становится такая глупенькая».

Она при этом отметила, что для Волочковой алкоголь — способ залить печаль. Например, сложные отношения с мамой, дочкой, несложившаяся личная жизнь и то, что ее выгнали из театра.

При этом она обратила внимание, что Волочкову пока нельзя назвать алкозависимой. Все-таки, пока она управляет своей жизнью сама, хотя распад личности и наблюдается, заключила Степанова.

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