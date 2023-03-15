Названы вещи, которые нельзя оставлять рядом с роутером

Задумывались ли вы о том, что не все и не всегда можно ставить с роутером? Как выяснилось, его работе может помешать даже самый обычный аквариум! Рассказываем, что же еще под запретом, а главное, почему.

Так, ни в коем случае по близости не должно быть микроволновой печи. Они отдают мощное излучение, поэтому могут нарушить, а то и вовсе сбить сигнал Wi-Fi. Далее в числе «вредителей» идут радионяни. Они тоже в состоянии полностью перекрывать сигнал от маршрутизатора.

Еще один враг роутера — холодильник. Все дело в электромагнитном поле, которое создается при работе двигателя компрессорной установки. Что касается аквариумов, то, как пишет Hi-Tech Mail.Ru, жидкость в своем естественном состоянии содержит растворенные соли. Это делает ее проводником, поэтому сигнал от роутера, проходящий через воду, преломляется и ослабляется.

Ранее сообщалось, что Мегафон увеличил скорость интернета в Ленобласти к началу дачного сезона – оператор расширил полосу частот в диапазоне 900 МГц, используемую для передачи данных. Таким образом, увеличилась емкость и пропускная способность сети, а также на 10% выросла скорость мобильного интернета.