Петербуржцы рассказали, согласны ли на зарплату по-черному

По данным портала SuperJob, на сегодняшний день на серую или черную зарплату готовы согласиться 42% жителей города на Неве, против — 36%. Больше согласных среди мужчин (48% против 36% среди женщин).

Тех, кто готов мириться с «серыми» схемами оплаты, больше среди респондентов старше 45 лет (46%).

Интересно и то, что, чем выше уровень дохода у жителей, тем меньше среди них тех, кто согласен на зарплату в конверте (44% среди тех, кто получает до 50 тыс. руб. в месяц, и 31% среди зарабатывающих от 80 тыс. руб.).

Ранее сообщалось, что споров вокруг того, стоит ли пускать тех, кто покинул Россию после начала специальной военной операции, масса. Кто-то считает этих людей предателями, а кто-то старается относиться с пониманием. Впервые за столько времени представители власти заговорили о том, что нужно создавать для таких уехавших условия для возвращения.