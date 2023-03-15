Уехал — не возвращайся? Ждут ли уехавших из России после СВО

Споров вокруг того, стоит ли пускать тех, кто покинул Россию после начала специальной военной операции, масса. Кто-то считает этих людей предателями, а кто-то старается относиться с пониманием. Впервые за столько времени представители власти заговорили о том, что нужно создавать для таких уехавших условия для возвращения.

Так, вице-спикер Совфеда Константин Косачев в ходе брифинга на площадке медиагруппы «Россия сегодня» призвал создавать условия для возвращения на родину уехавших из страны россиян.

По его словам, стратегией нашего общества должно быть содействие возвращению таких людей. По его мнению, не должно быть такого, чтобы на всех уехавших ставились штампы и навешивались ярлыки. Он придерживается позиции, что в этом вопросе должен быть индивидуальный подход.

Поскольку в большей части эти люди не совершали необратимых действий, которые бы превращали их в изгоев и оппонентов государства, считает он.